ماكرون: أتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول.. ولا نعترف بالانقلاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الجمعة 1-9-2023) إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب.

وأضاف ماكرون “أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم”.

ونُشرت تعليقات ماكرون على حساب قصر الإليزيه على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وجاءت في أثناء حديثه للصحفيين في جنوب فرنسا عن قضايا تتعلق بالتعليم.

واتهمت الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو تموز، ماكرون اليوم الجمعة باستخدام خطاب مثير للانقسام في تصريحاته حول الانقلاب وبالسعي إلى ترسيخ علاقة استعمار جديدة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة.