ماكرون: أثق تمامًا بقدرتي على التوصل لحلول وسط في البرلمان

أشار الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الى أنه “يثق تمامًا” بقدرته على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان الذي فقد فيه أغلبيته المطلقة.

وتمتع ماكرون بسيطرة كاملة على البرلمان خلال فترة رئاسته الأولى التي بدأت عام 2017. لكنّ الناخبين الذين أعادوا انتخابه رئيسًا في نيسان انتخبوا برلمانا لا تتوافر فيه الأغلبية لأي حزب، وذلك وسط غضب من التضخم المتزايد وما يعتبرونه لا مبالاة من الرئيس، الأمر الذي يعني أنه يتعين على ماكرون الآن أن يجد مؤيدين له بين خصومه السياسيين.

وفي خطاب بثه التلفزيون، سعى ماكرون في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى مد يده مرة أخرى إلى معارضيه السياسيين طالباً منهم التفكير في الكيفية التي يصدر بها البرلمان المفتت القوانين. إلا أن ماكرون أقر بأن الأزمة السياسة الحالية سيكون معناها العمل بطريقة مختلفة عن السابق.

وفي وقت سابق، أعلنت أحزاب المعارضة الفرنسية أنه سيتعين على ماكرون “المتغطرس” أن يغير مساره ويستمع إليها، كي يحصل على دعمها على أساس كل قضية على حدة بعدما فشل في السيطرة على البرلمان.

وأوضح زعماء المعارضة، الذين سيلتقي بهم ماكرون، أن الحصول على أي دعم منهم له ثمن مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء محادثات صعبة بشأن كل مقترح سياسي.

في السياق، قال “كريستيان جاكوب”، رئيس حزب (الجمهوريون) المحافظ، لإذاعة فرانس إنتر: “إنه من كان متغطرسا والآن يطلب المساعدة”.

وقال للصحفيين في وقت لاحق بعد اجتماعه مع ماكرون: “قمنا بحملتنا في المعارضة… وسنظل في المعارضة”، مضيفًا أنه أبلغ الرئيس بأن إبرام أي اتفاق لتشكيل ائتلاف سيعتبره الناخبون المؤيدون لحزب (الجمهوريون) “خيانة”.