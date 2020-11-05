ماكرون أرجأ زيارة فيينا ويستعيض عنها بمؤتمر عبر الفيديو

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان متوقعا وصوله الإثنين الى فيينا لعقد اجتماع مع المستشار النمسوي سيباستيان كورتز بشأن مكافحة الإرهاب إثر الاعتداء الذي شهدته العاصمة النمسوية، سيستعيض عنه بمؤتمر يعقده عبر الفيديو.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن “إرجاء هذه الزيارة يعود إلى مسائل تتعلق بإدارة الأزمة الصحية في البلاد”.

من جهته، أكد المتحدث باسم المستشار النمسوي تأجيل هذه الزيارة، قائلا: “بدلا من هذه الزيارة، سيعقد مؤتمر عبر الفيديو بداية الأسبوع المقبل بشأن مكافحة الإرهاب الإسلامي والإسلام السياسي”.

وكان مقررا أن يعقد الزعيمان اجتماعا الإثنين للبحث في مواضيع المقاتلين الإسلاميين وحماية حدود أوروبا الخارجية، فضلا عن موضوع تركيا.