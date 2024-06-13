الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |
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ماكرون: إسرائيل وأمريكا وفرنسا ستبحث نزع فتيل التوتر بين حزب الله وإسرائيل

منذ 6 دقائق
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه وافق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة لمناقشة خارطة طريق لنزع فتيل التوتر بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

واتفق زعماء مجموعة السبع الخميس خلال قمتهم في إيطاليا على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.

وقال المسؤول الرفيع في إدارة بايدن طالبا عدم كشف هويته “توصلنا إلى تفاهم سياسي على أعلى المستويات بشأن هذا الاتفاق. وسيتم تخصيص 50 مليار دولار هذا العام لأوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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