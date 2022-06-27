ماكرون: الإمارات والسعودية يمكنهما بالكاد زيادة إنتاج النفط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الواقع في 27 حزيران إن رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد أبلغه أن السعودية ودولة الإمارات، وهما منتجان رئيسيان للنفط في أوبك، يمكنها بالكاد زيادة إنتاج الخام.

وسُمع ماكرون وهو يقول للرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة الدول السبع الكبرى “أجريت اتصالا هاتفيا مع محمد بن زايد.”

وقال ماكرون “هو أبلغني شيئين. أنا عند (الطاقة الإنتاجية) القصوى. هذا هو ما يدعيه. ثم قال إن السعوديين يمكنهم زيادة الإنتاج بمقدار 150 (ألف برميل يوميا). ربما أكثر قليلا لكنهم ليس لديهم قدرات ضخمة قبل مرور ستة أشهر.”

وقفزت أسعار خام برنت القياسي أكثر من دولارين متجاوزة 115 دولارا للبرميل بفعل تلك الأنباء وسط شح في الإمدادات العالمية وتزايد الطلب.

وينظر إلى السعودية ودولة الإمارات على أنهما البلدان الوحيدان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وفي العالم اللذان مازالا لديهما طاقة إنتاجية فائضة وقد يساعدان في زيادة الإمدادات العالمية.

ويسعى الغرب إلى سبل لتقليل واردات النفط من روسيا لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وتنتج السعودية حاليا حوالي 10.5 مليون برميل يوميا وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما بين 12.0 مليونا و12.5 مليون برميل يوميا، وهو ما سيسمح لها من الناحية النظرية بأن تزيد إنتاجها بمليوني برميل يوميا.

وتنتج الإمارات حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا ولديها طاقة إنتاجية قدرها 3.4 مليون برميل يوميا وتعمل على زيادتها إلى أربعة ملايين برميل يوميا.

وتبحث أوروبا عن سبل لإبدال ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من الخام الروسي وحوالي مليوني برميل يوميا من المنتجات المكررة التي كانت تستوردها من روسيا قبل غزو أوكرانيا.