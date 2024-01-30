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ماكرون: الاتحاد الأوروبي يناقش دعم كييف في قمة بروكسل

منذ ساعة واحدة
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي سيدرس في القمة التي ستعقد في بروكسل في الأول من فبراير، المساعدة الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، إلى جانب ميزانية الاتحاد.

وصرح ماكرون اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: “سيتعين علينا يوم الخميس، إلى جانب ميزانية الاتحاد الأوروبي، اتخاذ قرارات بأنه يجب علينا مواصلة دعم أوكرانيا اقتصاديا وماليا وعسكريا في مجال المعدات العسكرية والتدريب”.

ووفقا للرئيس الفرنسي، فإن هذا يتطابق مع نهج الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه “لا ينبغي لروسيا أن تنتصر”.

وأشار ماكرون إلى أن أوروبا ستزيد إنتاجها العسكري في حال قررت الولايات المتحدة خفض المساعدات لأوكرانيا وقال: “حتى مع الدعم من الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا هي مشكلتنا نحن في المقام الأول”.

ويشار إلى أن وكالة “رويترز”، قالت في وقت سابق، نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، أن زعماء الاتحاد الأوروبي ينوون الإعلان عن عزمهم على “التسريع بشكل عاجل في توريد القذائف والصواريخ إلى أوكرانيا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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