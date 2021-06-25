ماكرون: التوترات مع تركيا هدأت.. لكن !

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عن انتهاء التوترات مع تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن الدول الأوروبية ستظل حذرة، مضيفا، أنه رغم الهدوء الذي تشهده العلاقات مع تركيا مؤخرا إلا أننا “سنواصل توخي الحذر طوال الصيف، ونواصل من جديد العمل المشترك”، بحسب “رويترز”.

وكان أردوغان قد أعلن في لقاء سابق مع ماكرون أنه «بإمكان البلدين العمل معاً للتصدي للصراعات في ليبيا وسوريا».

ومثّلت مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي البداية الأساسية لتصاعد الخصومة بين البلدين، وقد ساهمت تصريحات المسؤولين الفرنسيين في تغذية مناخ الشك وعدم الثقة.