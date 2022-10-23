الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون: السلام ممكن عندما يقرره الشعب الأوكراني

منذ 44 دقيقة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عن اعتقاده بأن هناك فرصة للسلام في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي حذرت فيه روسيا من أن الصراع هناك قد يتصاعد.

وقال ماكرون في مؤتمر بروما يهدف إلى البحث عن سبل لتعزيز السلام العالمي “هناك احتمال للسلام، سيظهر في وقت ما”.

وأضاف “وفي لحظة معينة، بالنظر إلى كيفية تطور الأمور، وعندما يقرر الشعب الأوكراني وقادته شروط هذا، يمكن إبرام اتفاق سلام مع الجانب الآخر”.

وشددت فرنسا مرارا على أهمية إبقاء القنوات الدبلوماسية الغربية مع موسكو مفتوحة منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وأطلقت روسيا صواريخ وطائرات مُسيرة على مدينة ميكولايف اليوم الأحد وحذرت من أن الحرب تتجه نحو “تصعيد غير منضبط”.

وبحث وزير الدفاع سيرجي شويجو الوضع في أوكرانيا في اتصالات هاتفية منفصلة اليوم الأحد مع نظرائه في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا.

وقال شويجو إن أوكرانيا ربما تُقدم على التصعيد باستخدام “قنبلة قذرة”، وهي متفجرات تقليدية ممزوجة بمواد مشعة، دون تقديم أدلة. ولا تملك أوكرانيا أسلحة نووية، بينما تقول روسيا إن بوسعها حماية الأراضي الروسية بترسانتها النووية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكاتب سلمان رشدي
سلمان رشدي فقد البصر بإحدى عينيه بعد الهجوم
قطع أثرية- أرشيفية
مصر تمنع تهريب 1752 قطعة أثرية
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الروسي
ثاني اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي في 3 أيام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسين وابنه حسام حبيب
حسين حبيب يهاجم ابنه: بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه
ميشال عون وبشار الأسد
عون يطالب الأسد ببدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. وهكذا كان الردّ
الكوليرا
بلدية المحمرة العكارية تعلن حالة التأهّب لمواجهة تفشي وباء الكوليرا