ماكرون: الصين يمكنها لعب دور أكبر في خفض التصعيد بأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن زعماء مجموعة العشرين اتفقوا على دفع روسيا نحو خفض التصعيد في الصراع الأوكراني، وعبر عن أمله في أن تلعب الصين دور وساطة أكبر في الأشهر المقبلة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا “أنا على قناعة بأن الصين يمكنها أن تلعب، لصالحنا، دور وساطة أكثر أهمية في الأشهر المقبلة، لمنع عودة الهجمات البرية بشكل أقوى في أوائل فبراير”.

وأضاف أنه ناقش مع الرئيس الصيني فكرة زيارة رئاسية فرنسية لبكين في أوائل العام المقبل. وأكد مكتبه أن الزيارة ستتم أوائل العام المقبل لو سمحت بذلك القيود الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وتحاول فرنسا، إلى جانب شركائها الغربيين، منذ عدة أشهر إقناع الدول التي لم تنتقد روسيا علانية لغزوها أوكرانيا باتخاذ موقف أكثر صرامة وحمل روسيا على تغيير مسارها.