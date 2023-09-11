ماكرون: بنغلادش ملتزمة بشراء 10 طائرات إيرباص

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن بنغلادش تعهدت بشراء عشر طائرات من شركة إيرباص، في أول صفقة شراء للدولة التي تقع في جنوب آسيا مع الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات مما يمثل تحولا في اعتماد أسطولها على طائرات بوينج.

وذكر مسؤولون فرنسيون إن صفقة شراء الطائرات ذات البدن العريض من طراز إيه350، التي بلغت مراحلها النهائية، مبرمة مع شركة الطيران الوطنية بيمان بنجلادش.

وقال ماكرون في بيان إلى وسائل إعلام عقب اجتماع مع رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة واجد “أشكركم على ثقتكم في صناعة الطائرات الأوروبية. وصفقة شراء عشر طائرات إيرباص من طراز إيه350 مهمة”.

ولدى شركة بيمان بنغلادش للطيران، التي تأسست منذ 51 عاما، أسطول يزيد عن 20 طائرة معظمهما من شركة بوينج وأكثر من نصفها ذات البدن العريض.

وقال وزير الدولة للطيران المدني في بنغلادش محبوب علي إن الطلب الأوّلي سيكون طائرتي إيرباص.

وقال علي “طلبنا عشر طائرات تأتي على مراحل. تجري اللجنة الفنية تقييمها في الوقت الحالي. ستستخدم هذه الطائرات في مسارات جديدة وقديمة. يتألف أسطول كل دولة من طائرات من طراز إيرباص وبوينج. ولدينا طائرات بوينج فحسب، ولا نملك حتى واحدة من إيرباص”.

يأتي طلب شركة بيمان بنغلادش للطيران لمزيد من الطائرات ذات البدن العريض في وقت يشهد فيه السفر انتعاشًا قويًا بعد جائحة كورونا.

وتسير الشركة رحلات جوية مباشرة إلى 20 وجهة في أنحاء العالم من بينها بريطانيا وماليزيا وتايلاند وكندا.