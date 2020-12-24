ماكرون تعافى من كورونا

تعافى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من فيروس كورونا.

وأعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يعد يعاني من أعراض كورونا وينهي عزله اليوم.

يذكر أن الحكومة الفرنسية تحدثت سابقاً، عن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون الصحية بعد أيام على إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، نقلا عن طبيب الإليزيه، إن بعض أعراض كوفيد-19 ما زالت تظهر على الرئيس الفرنسي لكن حالته الصحية العامة مستقرة.

ويخضع ماكرون الذي تم التثبت من إصابته بالعدوى الخميس الماضي، للعزل في المقر الرئاسي الفرنسي في فرساي.

وكان ماكرون ترأس مجلس الوزراء اليوم افتراضيا مشددا على ضرورة تكثيف اليقظة في البلاد في مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة منذ إعلان إصابته بكورونا، بالصوت والصورة خلال اجتماع المجلس الرئاسي للتنمية.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنه بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 “أُجريت بعد ظهور أولى العوارض”.

وخضع ماكرون “للعزل لمدة 7 أيام” لكنه “سيواصل عمله وأنشطته عن بعد”.

كما أفادت أن “ماكرون لا يزال يدير البلاد، وأن كل اجتماعاته ستعقد عبر رابط فيديو”.

كما وانه ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان”.