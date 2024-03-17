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ماكرون: سنطالب روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس

منذ 42 دقيقة
من شواع أوكرانيا

من شواع أوكرانيا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة من باريس بثها التلفزيون الأوكراني ونشرتها صحفية أوكرانية على قناتها على موقع يوتيوب أمس السبت إنه سيُطلب من روسيا الالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس.

وقال ماكرون متحدثا من خلال مترجم “نطالب بوقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية. يتعين عليهم (الروس) أن يفعلوا ذلك. وهذا ما كان يحدث دائما”.

وقال ماكرون بالفرنسية “سوف يتم طلب ذلك”.

ونقل المترجم عن ماكرون قوله “قاعدة الدولة المضيفة هي التحرك بما يتماشى مع الحركة الأولمبية”. وأضاف “هذه رسالة سلام. وسنتبع أيضا قرار اللجنة الأولمبية”.

نددت اللجنة الأولمبية الدولية بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، قائلة إن الحكومة الروسية انتهكت الهدنة الأولمبية، التي تهدف إلى تسخير قوة الرياضة لتعزيز السلام والحوار.

قال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية يوم الخميس إن اللجنة الأولمبية الروسية لن تقاطع أولمبياد باريس هذا العام، على الرغم من القيود التي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية على الرياضيين كعقاب على غزو أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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