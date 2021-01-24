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ماكرون سيجري أول اتصال هاتفي مع بايدن

24 - يناير - 2021
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

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أعلن قصر الإليزيه في بيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي، جو بايدن .

قال بيان الإليزيه إن المحادثة ستسمح بـ”التأكيد أن المبادىء الأساسية لا تزال قائمة – مبادىء تاريخ مشترك تجعلنا أقدم حلفاء أميركا (…) – والقول إننا سنكون دائما هذا الحليف الموثوق به الذي يقف دوما إلى جانبهم”.

وأضاف أن علينا “أيضا رسم المحاور الرئيسية لأجندة عمل للأشهر المقبلة حول المناخ وتوزيع اللقاحات في العالم وإصلاح الصحة والتجارة العالمية”.

وانضمت واشنطن مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية بعد قطيعة أربع سنوات في ظل إدارة دونالد ترامب.

وشددت الرئاسة الفرنسية أيضا على الأهمية التي يوليها ماكرون “لمسألة السيادة الأوروبية والاستقلالية الاستراتيجية ومستقبل الحلف الأطلسي، وأيضا رغبته في النجاح لإفريقيا ومعها”.

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