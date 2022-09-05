ماكرون: فرنسا تؤيد وضع سقف لأسعار الغاز الروسي

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن فرنسا تؤيد وضع سقف لأسعار الغاز الروسي.

وأبلغ ماكرون مؤتمرا صحفيا “إذا كان للمفوضية “الأوروبية” أن تقترح وضع سقف لسعر الغاز الذي يجري شراؤه عبر خطوط أنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستساند مثل هذا الإجراء الذي سيكون متسقا مع سياسة العقوبات وتخفيض الإسعار.”

وقالت المفوضية الأوروبية الاثنين إن سقفا لأسعار الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب سيكون جزءا من مقترحاتها.

هذا وبعد فرض الدول الاوروبية العديد من العقوبات على روسيا وذلك بسبب العمليات العسكرية التي تشنها على الاراضي الاوكرانية، واجهت روسيا الدول من ناحية الغاز، بحيث قطعت روسيا إمدادات الغاز عن بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا تماما، وقلصت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى.