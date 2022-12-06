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ماكرون: فرنسا ستجتاز هذا الشتاء رغم توترات سوق الطاقة

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2022 3:47 مساءً
ايمانويل ماكرون

ايمانويل ماكرون

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تسيطر ازمة الطاقة على اغلب الدول الغربية مع الاقبال على فصل الشتاء، وذلك بعد توقف امدادات الغاز الروسي وذلك بعد ازمة الحرب بين روسيا واوكرانيا.

هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، إن إثارة الخوف في فرنسا بشأن حالة قطاع الطاقة أمر “عبثي” وأكد مجددا أن بلاده ستجتاز هذا الشتاء رغم التوترات التي تشهدها سوق الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في ألبانيا، إن “دور السلطات العامة ليس نشر الخوف ولا أن تفرض حكمها عن طريق الخوف”.

وأضاف “يجب ألا نجعل الناس يشعرون بالخوف. يجب أن نوقف كل ذلك”، مؤكدا أن بلاده “ستجتاز هذا الشتاء رغم الحرب”.

    المصدر :
  • رويترز

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