ماكرون: فرنسا وتركيا ستواصلان العمل لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن فرنسا وتركيا ستواصلان العمل في اتجاه تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا التي تأثرت بالغزو الروسي.

ونشر ماكرون تصريحه على تويتر مرفقا به صورة لاجتماع بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة مجموعة العشرين في بالي.

وكان أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن أوكرانيا تريد إطعام على الأقل خمسة ملايين إضافيين ممن يواجهون نقصا حادا في الغذاء بحلول نهاية فصل الربيع المقبل، بموجب مقترحات وضعها زيلينسكي لمجموعة العشرين الثلاثاء.

كما قال زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين إن اتفاق رفع الحصار الروسي عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ينبغي تمديده إلى أجل غير مسمى وأن يشمل ميناءين آخرين وهما ميكولايف وأولفيا.

ويشمل الاتفاق ثلاثة موانئ أخرى، وهو اتفاق قال عنه زيلينسكي إنه مكن أوكرانيا من تصدير أكثر من عشر ملايين طن من الأغذية منذ يوليو\تموز، ومن المتوقع أن ينتهي سريان الاتفاق يوم 19 نوفمبر\تشرين الثاني والمحادثات جارية لتمديده.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى قادة مجموعة العشرين المجتمعين في بالي “الحق في الغذاء حق أصيل لكل إنسان في العالم”.