ماكرون في طريقه لخسارة الأغلبية المطلقة أمام صعود اليمين المتطرف

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخسارة أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) وكذا السيطرة على أجندته الإصلاحية وذلك بعدما أظهرت توقعات أولية لأربع مؤسسات لاستطلاع الرأي أن نتيجة الانتخابات التي جرت الأحد لن تسفر عن حصول أي حزب على الأغلبية.

وتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، تليه الكتلة اليسارية بزعامة جان-لوك ميلونشون.

والعدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان هو 289 مقعدا، وبينما تباينت توقعات منظمي الاستطلاعات الأربعة، اتفق الجميع على أن ماكرون وحلفاءه لن يصلوا إلى ذلك الحد.

وأظهرت التوقعات المنفصلة لمؤسسات آيفوب وأوبينيان واي وإيلاب وإبسوس أن تحالف ماكرون (معا) سيفوز بعدد يتراوح بين 200 و260 مقعدا بينما تحصل الكتلة اليسارية على عدد يتراوح بين 149 و200 مقعد.

وإذا حدث ذلك، فإن عدم تحقيق أي حزب للأغلبية من شأنه أن يكون بداية لفترة من عدم اليقين السياسي تتطلب درجة من تقاسم السلطة بين أحزاب لم تكن لها خبرة في الحياة السياسية الفرنسية خلال العقود الماضية، أو قد يؤدي إلى شلل مطول وربما إعادة للانتخابات البرلمانية.

ووصف اليمين الفرنسي المتطرف اختراقه الكبير في الانتخابات التشريعية بأنه “تسونامي”.

وأشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف بالنتيجة التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها “تسونامي”.

وقال جوردان بارديلا لقناة “تي اف1” “إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. إن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل ماكرون رئيس أقلية”.

بينما قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: “نحن لا نزال أقوى تكتل في البرلمان حتى لو كانت النتائج محبطة”.