ماكرون: قرار بوتين إعلان التعبئة "خطأ"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إن القرار الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان تعبئة جزئية لجنود الاحتياط للحرب في أوكرانيا “خطأ” وسيزيد من عزلة البلاد.

وقال ماكرون في نيويورك حيث يحضر اجتماعات مختلفة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “قراره (بوتين) يمثل خبرا سيئا للشعب الروسي وللشباب منهم وسيزيد من عزلة دولته”.

وأمر بوتين في وقت سابق بتعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا ووجه تهديدا ضمنيا باستخدام الأسلحة النووية فيما وصفه حلف شمال الأطلسي بأنه عمل يائس “ومتهور” في مواجهة الهزيمة الوشيكة لروسيا.

وفي أول تصريح له بعد خطاب بوتين، قال ماكرون بعد محادثات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن القوى النووية بحاجة الآن إلى التصرف بمسؤولية.

واستدعى بوتين 300 ألف جندي من قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا وأعلن دعمه لخطة لضم أجزاء منها، ملمحا للغرب بأنه على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

وفي خطاب ألقاه في وقت سابق، قال بوتين “إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، (لا أقول) هذا من قبيل الخداع”.

وأضاف أن روسيا تمتلك “الكثير من الأسلحة للرد”.