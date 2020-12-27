ماكرون: لدينا سلاح جديد ضد كورونا

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على “تويتر” معبراً عن تفاؤله بعد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في فرنسا وأوروبا اليوم الأحد، مؤكدا وجود “سلاح جديد” لمواجهة الجائحة.

وكتب “لدينا سلاح جديد ضد الفيروس: إنه اللقاح”، مؤكدا أن “المرحلة الأولى من حملة التطعيم تشمل كبار السن الذين يعيشون في تجمعات، فضلا عن الأطقم الصحية المعرضة للخطر”.

Nous avons une nouvelle arme contre le virus : le vaccin. Tenir ensemble, encore. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى: “أقولها وأكررها: اللقاح ليس إجباريا. فلنضع ثقتنا في باحثينا وعلمائنا، نحن بلد الأنوار وباستور، وعلينا أن نتبع المنطق والعلم”.

Nous avons une nouvelle arme contre le virus : le vaccin. Tenir ensemble, encore. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020