الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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ماكرون: لريادة فرنسيّة ألمانيّة من أجل "إعادة تأسيس أوروبا"

منذ 7 دقائق
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن تكون فرنسا وألمانيا “رائدتين من أجل إعادة تأسيس” أوروبا، في كلمة ألقاها في السوربون بمناسبة الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي أرست المصالحة بين البلدين.

ماكرون وفي حضور المستشار الألماني أولاف شولتز، قال: “يجب أن تصبح ألمانيا وفرنسا رائدتين من أجل إعادة تأسيس قارتنا الأوروبية لأنهما مهدتا طريق المصالحة”.

كما شدد على ضرورة “بناء نموذج جديد للطاقة” وتشجيع “الابتكار وتكنولوجيات الغد” والدفع باتجاه “اتحاد أوروبي قادر على إثبات نفسه كقوة جيوسياسية كاملة في مجالات الدفاع والفضاء والدبلوماسية”.

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