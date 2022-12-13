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ماكرون: هدفنا حماية زابوروجيا والأسابيع المقبلة حاسمة

منذ ساعتين
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن هناك اتفاقا لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مضيفا أن محادثات تجري حاليا بشأن الإجراءات المتعلقة بذلك.

وأضاف لدى وصوله لحضور مؤتمر دولي بباريس “تمكنا من حماية تشرنوبيل وهدفنا حماية زابوروجيا. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة”.

كما عبر ماكرون، عن قلق بلاده حيال الوضع في محطة زابوريجيا، مضيفاً “نسعى لتأمين المحطة النووية”.

وتستضيف فرنسا حاليا مؤتمرا دوليا لتقديم مساعدات عاجلة لمساعدة أوكرانيا على تجاوز درجات حرارة الشتاء الباردة، مع استهداف القوات الروسية البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهام بقصف محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في أواخر فبراير شباط الماضي.

يذكر أن مجمع زابوريجيا يعد مصدراً مهماً لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.

وأثار القصف المتكرر حول المحطة التي تسيطر عليها روسيا مخاوف من وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من تشرنوبيل، حيث وقعت أسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986.

    المصدر :
  • رويترز

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