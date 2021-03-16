ماكرون ودراغي يرحبان بتصريحات الوكالة الأوروبية للأدوية حول لقاح أسترازينيكا

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تصريحات الوكالة الأوروبية للأدوية حول لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19 بـ”المشجعة”، بعد أن أكدت أنها “مقتنعة بقوة” بفوائده.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي أن ماكرون ودراغي اتفقا في اتصال هاتفي على أن “التصريحات الأولية التي أدلت بها الوكالة الأوروبية للأدوية مشجعة”.

وبحسب المصدر، فإن “المسؤولين على استعداد لاستئناف حملة التطعيم سريعا بلقاح أسترازينيكا في حال جاءت تحاليل الوكالة الأوروبية للأدوية إيجابية” بشأنه.

وكانت عدة دول أوروبية منها فرنسا وإيطاليا علقت استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب مخاطر محتملة من آثار جانبية خطيرة مثل مشاكل في التخثر والتسبب بجلطات.

والثلاثاء أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية التي ستصدر قرارها النهائي الخميس “أنها مقتنعة بقوة بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في الوقاية من وباء كوفيد-19 مع ما يسببه من مخاطر دخول المستشفى والوفاة أكبر بكثير من خطر هذه الآثار الجانبية”.