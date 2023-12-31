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ماكرون يتعهد للفرنسيين بأن يكون 2024 عام الفخر والأمل

منذ 11 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأحد 31-12-2023) بأن يكون عام 2024 هو عام الفخر والأمل للفرنسيين مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد تعرضها لحريق مدمر.

وقال ماكرون “مرة واحدة فقط في كل قرن يمكن استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ومرة ​​واحدة فقط في كل ألفية يمكن إعادة بناء كاتدرائية… 2024 هو عام العزيمة والاختيارات والتعافي والفخر. في الواقع، هو عام الأمل”.

وجاءت تصريحات ماكرون في خطاب بثه التلفزيون قبل احتفالات العام الجديد التي ستنشر السلطات خلالها نحو 90 ألف شرطي وخمسة آلاف جندي للسيطرة على الوضع الأمني والتصدي لما وصفته الحكومة بأنه تهديد إرهابي “كبير للغاية”.

وقال ماكرون إن فرنسا ستواصل “إعادة تسليح” نفسها عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية، كما ستدعم التعليم العام والترابط الاجتماعي.

وسعى ماكرون إلى إدخال السرور على قلوب الفرنسيين بعد عام شهد حروبا وأزمات في الخارج بالإضافة إلى تنظيم احتجاجات اعتراضا على تعديل نظام التقاعد ونشوب أعمال عنف في الشوارع بعد مقتل مراهق على أيدي الشرطة في باريس.

    المصدر :
  • رويترز

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