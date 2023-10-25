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ماكرون: يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة "دون عوائق"

25 - أكتوبر - 2023
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة دون عوائق.

وأضاف ماكرون أنه من الضروري إيصال إمدادات الوقود إلى المستشفيات، وذكر أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ستصل قريبا للمساعدة في تقديم الدعم لمستشفيات غزة وأن طائرة ستصل إلى مصر محملة بالإمدادات الأساسية.

وقال ماكرون أيضا إن من الضروري تجنب التصعيد الإقليمي في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس، مضيفا أن حل الدولتين ضروري للسلام في الشرق الأوسط.

وقال السيسي إنه اتفق مع ماكرون على العمل على احتواء الأزمة في غزة وتقديم المساعدات والسعي لمنع أطراف أخرى من دخول الصراع.

وأضاف أن ماكرون يدرك خطورة فكرة تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية قائلا “توافقنا على أنه أمر لن نسمح به في مصر، كما أنه هو خطر على القضية في حد ذاتها”.

وتابع قائلا إنه يدين “كل الأفعال التي تمس جميع المدنيين” وإنه يتعين التعامل معها بمعيار واحد.

    المصدر :
  • رويترز

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