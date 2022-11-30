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ماكرون يحذر من وجود "دول مارقة" في الفضاء

منذ 49 دقيقة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقر إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) اليوم الأربعاء 30\11\2022.

وقال ماكرون إن التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا ضروري لمواجهة وجود “دول مارقة” في الفضاء.

جاء ذلك مع بدئه زيارة للولايات المتحدة لبحث قضايا تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى الصين مع القادة الأميركيين.

ووصل ماكرون إلى واشنطن في ثاني زيارة دولة يقوم بها للولايات المتحدة منذ توليه منصبه عام 2017.

وكانت أول مشاركة عامة لماكرون في مقر وكالة الفضاء الأميركية إلى جانب نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس التي قالت إن الاثنين سيناقشان التعاون في الفضاء لمعالجة تغير المناخ والأمن.

وقال ماكرون إن الفضاء يمثل “مكانا جديدا للصراع” وإن من المهم لفرنسا والولايات المتحدة العمل معا على وضع القواعد والأعراف لأنهما يشتركان في الالتزام بالعلوم والقيم الديمقراطية.

وأضاف ماكرون: “لدينا دول مارقة في الفضاء ولدينا هجمات هجينة جديدة”.

    المصدر :
  • رويترز

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