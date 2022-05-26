ماكرون يدعو أردوغان لاحترام رغبة فنلندا والسويد بالانضمام للناتو

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى “احترام الخيار السيادي” لفنلندا والسويد بطلب انضمامهما لحلف الناتو.

وأشار قصر الإليزيه في ختام محادثة هاتفية استمرّت ساعة بين الرئيسين الفرنسي والتركي إلى أن “ماكرون شدّد على أهمية احترام الخيار السيادي لهذين البلدين والذي نتج من عملية ديموقراطية وجاء ردا على تحول في بيئتهما الأمنية”.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “تمنّى أن تتواصل المحادثات لإيجاد حلّ سريع” للمعارضة التركية لطلبيْ الانضمام.

وقررت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ردًا على العملية الروسية في أوكرانيا الذي بدأ 24 فبراير/ شباط.

وتركيا، العضو في الحلف الأطلسي، أبدت معارضتها لانضمام السويد وفنلندا للحلف بسبب الاتهامات التي توجّهها للدولتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات كردية انفصالية.

ولفنلندا حدود برية مع روسيا بطول 1300 كيلومتر.

وتطرق ماكرون وأردوغان إلى “ضرورة جعل صادرات الحبوب الأوكرانية ممكنة” والتي لا تزال عالقة في موانئ جنوب أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية، وسيواصل إيمانويل ماكرون “الاتصالات بشأن هذا الموضوع في الأيام المقبلة مع الجهات الدولية المناسبة”.

وناقش الرئيسان “مختلف السبل الممكنة لإيصال هذه المحاصيل بإشراف الأمم المتحدة، واتفقا على البقاء على اتصال بغية ايجاد حلّ سريعًا”.

وبحثا إمكان إنشاء ممرّ مائي من مدينة أوديسا في البحر الأسود قد تؤدي فيه تركيا دورًا مهمًا.