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ماكرون يشن هجوماً لاذعاً على روسيا.. سلوككم في إفريقيا "متوحش"!

منذ ساعة واحدة
ايمانويل ماكرون

ايمانويل ماكرون

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اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأحد 20-11-2022) روسيا بتغذية دعاية مناهضة لفرنسا في أفريقيا لخدمة طموحها “المتوحش” في دول أفريقية مضطربة تراجع فيها نفوذها وتأثيرها في السنوات القليلة الماضية.

وتلقى ماكرون، خلال حديثه على هامش قمة للدول الفرانكفونية في تونس، طلبا بالرد على منتقدين له يقولون إن فرنسا استغلت علاقاتها الاقتصادية والسياسية التاريخية في مستعمراتها السابقة من أجل مصالحها الخاصة.

وقال ماكرون في مقابلة “هذا المفهوم يغذيه آخرون، إنه مشروع سياسي… لست مغفلا، العديد من المؤثرين، في بعض الأحيان يتحدثون في برامجكم، يتلقون أموالا من روس.. نعرفهم”.

وأضاف “عدد من القوى، التي تريد أن تنشر نفوذها في أفريقيا، تفعل ذلك للإضرار بفرنسا وبلغتها ولنثر بذور الشك، لكن وأهم من كل ذلك.. السعي وراء مصالح بعينها”.

وتتنافس فرنسا على النفوذ في بعض مناطق أفريقيا مع روسيا منذ سنوات عدة وهناك وجود لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في عدد من الدول الأفريقية من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.

وقال ماكرون اليوم الأحد إن سلوك روسيا في أفريقيا “متوحش”.

وتابع قائلا “عليك فقط أن ترى ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى أو مناطق أخرى لتعرف أن المشروع الروسي قيد التنفيذ هناك، بتهميش فرنسا، هو مشروع متوحش”.

    المصدر :
  • رويترز

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