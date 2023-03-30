الخميس 8 رمضان 1444 ﻫ - 30 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون يصعدّ: الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد

منذ دقيقتين
متظاهرون يحملون لافتة تصور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كملك خلال مظاهرة

متظاهرون يحملون لافتة تصور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كملك خلال مظاهرة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخميس 30-3-2023)إن الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة، وذلك قبل أن يكشف عن خطة من 50 إجراء تهدف لتجنب حدوث أزمة مياه خلال هذا الصيف وفي السنوات المقبلة.

وتتضمن الخطة مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل كيفية إعادة استخدام المياه ومشاركتها وتجنب التسربات.

ويتطلع ماكرون وحكومته من خلال هذه الخطة إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى غير تعديل قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد على مدار شهرين.

لكن مجموعات من المحتجين الغاضبين على التعديل استقبلوه في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه بلافتات كُتب عليها “استقِل يا ماكرون!” و “خذ معاشك، وليس معاشنا”. وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من المتظاهرين اعتقلا.

والمياه قضية أخرى مثيرة للجدل في فرنسا.

ودخل رجلان في غيبوبة بعد اشتباكات عنيفة وقعت يوم السبت بين المحتجين والشرطة خلال مظاهرة غير مصرح بها تناهض بناء خزان مياه عملاق من أجل ري المزارع في غرب فرنسا.

وأدى أسوأ جفاف تشهده فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل بشأن الموارد المائية في الدولة صاحبة أكبر إنتاج زراعي بالاتحاد الأوروبي.

ويقول المزارعون إنهم يحتاجون إلى خزانات كبيرة حتى يتمكنوا من ري محاصيلهم خلال هذا الصيف، بينما تقول مجموعات حماية البيئة إنها تهدر المياه وتجعل المزارعين يستولون على موارد من المفترض أن تكون للمنفعة العامة.

وقال ماكرون للصحفيين “الاحتجاجات طبيعية لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نتوقف”.

وأضاف “لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأكثر رعبا.. زيلينسكي يتحدث عن أسوأ عام عاشه سكان العاصمة كييف
كورونا في الهند
نيودلهي تكثف اختبارات كورونا بعد زيادة في الإصابات اليومية
علما أمريكا وروسيا
روسيا تواصل إخطار أمريكا بإطلاق الصواريخ الباليستية

الأكثر قراءة

هزة أرضية
بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
الليرة اللبنانية
"صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام