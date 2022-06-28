ماكرون يصف الهجوم الروسي على مركز تسوق في أوكرانيا بـ"جريمة حرب"

– قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهجوم الروسي الذي وقع هذا الأسبوع على مركز تسوق في أوكرانيا “جريمة حرب” وإن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وأضاف ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا “لا يمكن لروسيا ولا يجب عليها أن تكسب هذه الحرب”.

وبحث عمال الإطفاء والجنود اليوم الثلاثاء عن ناجين تحت أنقاض مركز تجاري في أوكرانيا، حيث قالت السلطات إن 36 شخصا ما زالوا مفقودين بعد هجوم صاروخي روسي أودى بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا.

وقال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية إن عشرة أشخاص على الأقل قُتلوا في هجوم صاروخي روسي على مركز تجاري في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد اليوم الاثنين.

وأضاف لونين لرويترز أن 40 آخرين أصيبوا.

وفي لقطات نشرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يظهر حريق هائل بمبنى مترامي الأطراف ودخان كثيف يتصاعد إلى السماء، بينما كان مواطنون واقفين في الخارج. ولم يتسن لرويترز التحقق من اللقطات على الفور.

وقال زيلينسكي إن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال “من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا”.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام يقول “من غير المجدي أن نأمل في التزام روسيا باللياقة والإنسانية”.

وكريمنشوك مدينة صناعية كان عدد سكانها 217 ألف نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، وتقع على نهر دنيبرو في منطقة بولتافا. وهي موقع أكبر مصفاة لتكرير النفط في أوكرانيا.

ولم يصدر بعد تعليق من روسيا التي تنفي تعمد استهداف المدنيين.