ماكرون يصل إلى مطار العاصمة الصينية بكين

أظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مطار العاصمة الصينية بكين اليوم الأربعاء.

هذا ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين، لقناعته أن بكين طرف “لا يمكن تجاوزه” أمام التحديات الكثيرة التي يشهدها العالم بدءا بحرب أوكرانيا التي يمكن لموقف الصين منها أن “يغير” اتجاهها جذرياً.

ورأى قصر الإليزيه قبل زيارة الدولة هذه التي تستمر ثلاثة أيام، أن الصين بسبب قربها من روسيا “هي البلد الوحيد في العالم القادر على أن يؤثر بشكل مباشر وجذري على النزاع باتجاه أو بآخر”.

وفي المعسكر الغربي، يشكل إيمانويل ماكرون بحسب أوساطه، أحد قادة الدول القلائل في العالم الذين يمكنهم “القيام بمناقشة تستمر لست او سبع ساعات” مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للترويج للسلام.

وفيما تفوح من المنافسة بين الصين والولايات المتحدة رائحة حرب باردة، يريد الفرنسيون سلوك “طريق آخر” أقل حدة من النهج الأميركي في العلاقة مع العملاق الآسيوي.

ومتسلحة بهذا الموقف، كانت فرنسا تأمل حتى فترة قصيرة بإقناع الزعيم الصيني باداء “دور الوسيط” لدفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين باتجاه حل تفاوضي وخصوصا أن بكين لم تدن يوما الغزو الروسي لأوكرانيا ولم تدعمه أيضاً.