السبت 29 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 4 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون يصل السعودية ويلتقي مع محمد بن سلمان

منذ 4 ساعات
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت، إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وفي إطار هذه الجولة، التي تعد أول زيارة لزعيم غربي كبير إلى المملكة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، من المقرر أن يشارك وفد أعمال يضم حوالي 100 شركة، من بينها “توتال إنرجيز” و”إي.دي.إف” و”تاليس” و”فيفندي”، في منتدى استثماري.

وكان ماكرون قد رفض خلال حديث للصحفيين في دبي، اتهامات بأنه يضفي الشرعية على ولي العهد، مضيفا أن الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة لا يمكن معالجتها بتجاهل المملكة.

وأوضح قائلا: “يمكننا أن نقرر بعد قضية خاشقجي أننا ليست لدينا سياسة في المنطقة، وهو خيار يمكن للبعض أن يدافع عنه، لكنني أعتقد أن فرنسا لها دور مهم في المنطقة. لا يعني ذلك أننا متواطئون أو أننا ننسى”.

وبحسب “رويترز”، يعتبر ماكرون السعودية مهمة للمساعدة في إبرام اتفاق سلام يشمل المنطقة مع إيران، كما ينظر إليها باعتبارها حليفا في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين من الشرق الأوسط وحتى غرب إفريقيا، وحصنا في مواجهة الإخوان المسلمين، حيث أن فرنسا تعتبر أحد موردي الأسلحة الرئيسيين للمملكة، غير أنها تواجه ضغوطا متزايدة لإعادة النظر في مبيعاتها بسبب الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأشارت “رويترز” إلى أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان مسائل إقليمية، منها القضية النووية الإيرانية، وكذلك لبنان، حيث أخفق ماكرون حتى الآن في إقناع دول الخليج العربية، التي يساورها القلق من نفوذ “حزب الله”، في الدخول بحوار لمحاولة إيجاد حل.

    المزيد من أخبار العالم

    إبراهيم رئيسي
    الحكومة الإيرانية بصدد تقديم تقرير عن أدائها خلال 100 يوم
    علم الصين
    مجلس الدولة الصيني يصدر الكتاب الأبيض
    انفجار في العاصمة كابل- أرشيفية
    بالفيديو: انفجار في العاصمة الأفغانية كابل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    برنامج ايران النووي
    مفاجأة مدوية.. علماء إيرانيون وراء تدمير منشآت نووية في بلادهم!!
    توقعات الطقس
    تجهزوا للمنخفض الآيسلاندي القادم.. إليكم موعده المتوقع
    “كاذب”.. أمير سعودي يشن هجوماً على جورج قرداحي