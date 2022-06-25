ماكرون يطلب من رئيسة الوزراء تشكيل حكومة جديدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إنه طلب من رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تشكيل “حكومة عمل” جديدة على أن يتم إعلانها أوائل يوليو تموز.

وقال التقرير إن ماكرون أكد ثقته في بورن على المدى الطويل.

وواجه ماكرون خياراتٍ صعبة بعد “انتكاسة كبيرة” تجلّت بفشله في الحصول على غالبية مطلقة في أحدث انتخابات تشريعية شهدتها البلاد.

الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية (الجمعية العامة)، التي أقيمت في 19 يونيو/حزيران أسفرت عن حصول تحالف مجموعة ماكرون على 245، من أصل 289 مقعداً مطلوبة للحصول على الغالبية المطلقة.

وحصل تحالف “الاتحاد الشعبيّ البيئيّ والاجتماعيّ الجديد” (NUPES) اليساري، على 131 مقعداً، بعد نجاح الزعيم اليساري المتطرّف جان لوك ميلانشون بجمع الأحزاب الرئيسة من اليسار مع الشيوعيين والخضر.

بينما حصل حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرّف بزعامة مارين لوبان، على 89 مقعداً، حيث علقت على النتائج بالقول إن “الناس قد تكلموا.. انتهت مغامرة إيمانويل ماكرون وقد أجبر على حكومة أقلية”.

كل ما تقدّم يعني أن تحالف ماكرون تحت اسم “معاً”، ويضمّ حزب “الحركة الديموقراطية” الوسطيّ، وحزب “أفق” اليميني، قد خسر عشرات المقاعد.

وبالنتائج التي أحرزها، سيجد ماكرون “صعوبةً بالغة” بتمرير أجندة حكومته خلال ولايته الرئاسية الثانية التي فاز بها قبل نحو شهرين.

السبب في ذلك يرجع إلى أن نواب اليمين المتطرّف البالغ عددهم 89 نائباً، يمكنهم مع 131 نائباً من اليسار، أن يعرقلوا مع معارضين بشكلٍ فعّال مشاريع القوانين التي يقدّمها الحزب الحاكم.

وبالفعل، عارض الحزبان في وقتٍ سابق، اقتراح ماكرون رفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 65 عاماً.