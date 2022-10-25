ماكرون يطلب وساطة البابا بين بوتين وبايدن في أزمة أوكرانيا

سارع الرئيس الفرنسي لطلب وساطة البابا فرنسيس بين الروس والأمريكيين في أزمة أوكرانيا.

صحيفة لوبوان الفرنسية قالت إن الرئيس إيمانويل ماكرون كشف لدى عودته من روما عن أنه طلب من البابا الاتصال بفلاديمير بوتين وجو بايدن لتعزيز السلام في أوكرانيا.

الطلب الفرنسي لبابا الفاتيكان شمل دعوة منه لبوتين والبطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل وبايدن من أجل “تعزيز عملية السلام” في أوكرانيا.

وقال ماكرون: “شجعت البابا فرنسيس على الاتصال بفلاديمير بوتين والبطريرك كيريل من موسكو، وكذلك جو بايدن”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى أن تجلس الولايات المتحدة حول الطاولة لتعزيز عملية السلام في أوكرانيا”.

ومضى في حديثه: “البابا يمكن أن يكون له تأثير على جو بايدن”.

ولدى ماكرون قناعة بأن بايدن لديه علاقة ثقة حقيقية مع البابا فرنسيس يمكن للأخير استغلالها للتأثير عليه من أجل إعادة المشاركة الأمريكية في هايتي وأوكرانيا.

وعاد الرئيس الفرنسي إلى باريس بعد مشاركته في قمة السلام بالعاصمة الإيطالية روما.

وماكرون هو أحد القادة الأوروبيين القلائل الذين أبقوا على خطوط اتصال مفتوحة مع بوتين حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أمل حل الأزمة دبلوماسيا.