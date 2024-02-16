ماكرون يعبر عن غضبه واستيائه لوفاة "نافالني"

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، عن “غضبه واستيائه” لوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد أن أكد سجن روسي في وقت سابق وفاته.

وقال ماكرون “في الوقت الراهن في روسيا، تُزج الأرواح الحرة في المعتقلات ويُحكم عليها بالإعدام”.

وقال إيفان جدانوف، حليف المعارض الروسي أليكسي نافالني، في بث مباشر على يوتيوب، اليوم الجمعة، إنه إذا تأكدت وفاة نافالني في السجن فإنها لن تكون وفاة “طبيعية” بل “اغتيال سياسي”.

ولم يقدم جدانوف أدلة.

وكانت أفادت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، اليوم أن وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني في معتقل بالقطب الشمالي اليوم الجمعة، إذا تأكدت، ستكون علامة أخرى على وحشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهزت التقارير عن وفاة نافالني مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن الذي يجتمع فيه زعماء لتعزيز الوحدة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ عامين.