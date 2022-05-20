ماكرون يعيّن سفيرة فرنسا في لندن وزيرة للخارجية

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون عين اليوم الجمعة كاثرين كولونا سفيرة فرنسا الحالية لدى بريطانيا، وزيرة للخارجية في إطار إصلاح حكومي بعد إعادة انتخابه في أبريل نيسان.

وقال الأمين العام للإليزيه أثناء إعلانه الأسماء الجديدة من على الدرج الأمامي للقصر أن وزير المالية والاقتصاد الحالي برونو لو مير ووزير الداخلية جيرالد دارمانان سيحتفظان بمنصبيهما مؤكدا بذلك تقارير سابقة.

وسيرفع الوزراء تقاريرهم لإليزابيث بورن (61 عاما) التي اختارها ماكرون يوم الاثنين رئيسة للحكومة الجديدة لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بفرنسا.