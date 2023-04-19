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ماكرون يقلل من شأن هتافات المحتجين خلال زيارته لمدينة شرقي فرنسا

منذ 38 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

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استقبل المحتجون الغاضبون من تعديلات في نظام المعاشات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهتافات ولافتات الاستياء وقرع أواني المطبخ ببضعها أثناء زيارته لمصنع في شرق البلاد (الأربعاء 19-4-2023).

ولم يبال ماكرون بمظاهر الاستياء قائلا “لن تساعد الأواني فرنسا في المضي قدما”.

وظهوره في موترشولتس بشرق البلاد هو أول خروج له من العاصمة منذ توقيعه على مشروع قانون لا يلقى قبولا شعبيا لإطالة سن التقاعد عامين إضافيين.

وقال ماكرون إنه لا يمكن أن ينصت المجتمع لمن “يصنعون أكثر الضجيج” فحسب، مع سعيه إلى إبراز الجوانب الإيجابية لقانون العمل الفرنسي.

وانتظر المحتجون ماكرون خارج المصنع الذي كان يزوره في منطقة الألزاس في شرق فرنسا.

وقالت تقارير لوسائل الإعلام الفرنسية إن الكهرباء انقطعت في المصنع لفترة وجيزة. ورفض أحد الممثلين النقابيين التعليق عند سؤاله بشأن إذا كان لنقابة الكونفدرالية العامة للشغل المتشددة يد في انقطاع الكهرباء.

    المصدر :
  • رويترز

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