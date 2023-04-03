ماكرون يلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية في باريس

قالت المفوضية الأوروبية إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على غداء عمل، الاثنين، فيما يستعدان لزيارة مشتركة إلى الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وذكر المتحدث باسم المفوضية إريك مامر في تغريدة اليوم الاثنين أن فون دير لاين وماكرون سيناقشان قضايا من بينها حرب روسيا على أوكرانيا وشؤون الطاقة والاستعدادات لزيارتيهما للصين، بما في ذلك اجتماعهما المشترك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقبيل زيارتها للصين هذا الأسبوع مع ماكرون، قدمت فون دير لاين تقييما للسياسات الصينية قالت فيه إن الصين صارت أكثر قمعية في الداخل وأكثر تشددا في الخارج، وحلت حقبة من الأمن والسيطرة مكان حقبة الإصلاح والانفتاح حيث يُطلب من الشركات في الصين المساعدة في عمليات جمع المعلومات المخابراتية الحكومية.