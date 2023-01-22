ماكرون ينتظر توضيحات من بوركينا فاسو بشأن طلب انسحاب القوات الفرنسية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه ينتظر “توضيحات” من بوركينا فاسو بشأن طلبها المحتمل انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر.

واعتبر ماكرون أن الأنباء التي تنتشر في واغادوغو منذ السبت بشأن طلب انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر تخلق “ارتباكًا كبيرًا”، مشيرًا إلى أنه بانتظار أن يتمكن الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري “من التعبير”.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي فرنسي ألماني في باريس، “أعتقد أننا يجب أن نتريث كثيرًا (…) ننتظر توضيحات من تراوري”.

وأكّد مصدر قريب من حكومة بوركينا فاسو السبت لوكالة فرانس برس أن السلطات طلبت “مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن”.

وتأتي الأنباء في سياق توتر متزايد بين البلدَين منذ أشهرعدة فيما تحاول موسكو فرض نفوذها عبر جماعة فاغنر في بلد هشّ بسبب هجمات المتشددين.

والثلاثاء قال الكابتن ابراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في نهاية أيلول/سبتمبر كان الثاني في ثمانية أشهر، أمام طلّاب إن “النضال من أجل السيادة قد بدأ”.

وتواجه فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، احتجاجات على وجودها في بوركينا فاسو منذ أشهر عدة.

ونظّمت تظاهرات عدة كانت آخرها الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من هذا البلد الساحلي الذي يستضيف كتيبة من قرابة 400 من القوات الخاصة الفرنسية.