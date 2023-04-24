ماكرون يندد بتصريحات السفير الصيني في باريس

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين انتقادات لسفير الصين في باريس إثر تصريحاته التي شككت في سيادة دول منبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق، وشدد على أن حدود تلك الدول “لا يمكن المساس بها”.

وقال ماكرون للصحفيين على هامش مشاركته بقمة في بلجيكا: “أعتقد أنه لا يجب على دبلوماسي استخدام هذا النوع من العبارات”.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت الصين أنها تعتبر كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق “دولًا ذات سيادة”، بعدما أثار تشكيك سفيرها في باريس، بسيادة البلدان، تنديدًا واسعًا في أوروبا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين: “تحترم الصين وضع دولة ذات سيادة في كل الجمهوريات المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفيتي”.

من جهتها، استدعت دول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) اليوم الإثنين، مبعوثي الصين لديها على خلفية تصريحات لسفير بكين في باريس شكك فيها بسيادة الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق، حسب ما أعلن مسؤولون.

وسيطلب من الدبلوماسيين تقديم تفسير حول ما إذا كان “الموقف الصيني بشأن الاستقلال تغير، ولتذكيرهم بأننا لسنا دولًا سوفيتية سابقة، إنما الدول التي كانت محتلة من الاتحاد السوفيتي بشكل غير قانوني”، وفق وزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرغيس.