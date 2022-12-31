ماكرون يُشيد بجهود البابا الراحل "في سبيل عالم أكثر أخوّة"

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، الذي توفي اليوم السبت عن 95 عامًا، في سبيل عالم أكثر أخوّة.

كتب ماكرون على تويتر: “أفكاري مع الكاثوليك في فرنسا وحول العالم المحزونين برحيل قداسته بنديكتوس السادس عشر الذي عمل بروح وذكاء من أجل عالم أكثر أخوّة”.

يشار إلى أنّ البابا السابق بنديكت السادس عشر، توفي اليوم السبت، في دير ماتر إكليسيا في مدينة الفاتيكان.

كان البابا بنديكتوس السادس عشر، واسمه الحقيقي جوزيف راتزينغر، يبلغ من العمر 85 عامًا عندما فاجأ الكاثوليك في جميع أنحاء العالم في فبراير/ شباط 2013 بقراره التنحي، بعد أقل من ثماني سنوات من انتخابه.

وهو أول بابا يتنحى منذ البابا غريغوري الثاني عشر عام 1415.

فيما ذكر في بيان تخليه عن المنصب تدهور صحته الجسدية والعقلية، ويعيش البابا الألماني الأصل منذ ذلك الحين حياة هادئة في دير ماتر إكليسيا.