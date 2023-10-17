ماكرون يرد على فيديو "الرهينة الفرنسية" لدى حماس

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بتسجيل فيديو نشرته حركة حماس لرهينة فرنسية إسرائيلية، بوصفه “مشينا” و”معيبا”.

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون “يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنها”.

وأضاف ماكرون أن “فرنسا على أهبة الاستعداد، وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس”.

تأتي تعليقات الرئيس الفرنسي بعدما بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فيديو (الاثنين 16-10-2023) يظهر بيانا لرهينة احتجزتها كأسيرة في الهجوم الذي شنته الحركة الأسبوع الماضي على إسرائيل.

وفي اللقطات، عرفت الشابة نفسها باسم ميا شيم وتبلغ من العمر 21 عاما وتطلب إعادتها إلى عائلتها في أسرع وقت ممكن.

وظهرت الشابة بإصابة في ذراعها وكانت تتلقى العلاج على يد عامل طبي.

وأكد ممثل لعائلة شيم هويتها لرويترز وكانت أسرتها من بين مجموعة تضم أفرادا من عائلات فرنسية ناشدوا الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي المساعدة في إطلاق سراح أقاربهم المفقودين.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أبلغ مندوبو جيش الدفاع عائلة ميا شيم في الأسبوع الأخير عن خبر اختطافها وهم على تواصل معهم في هذه الساعة”.

وأضاف البيان: “يعمل جيش الدفاع عبر كل الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لإعادة المختطفين”.