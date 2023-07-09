ماكلوفلين تسجل أفضل رقم هذا العام بسباق 400 متر

قدمت سيدني ماكلوفلين أداء رائعا لتفوز بسباق 400 متر في البطولة الأمريكية لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون أمس السبت، وسجلت أفضل زمن هذا العام وبلغ 48.74 ثانية.

ويأتي تألق ماكلوفلين في مضمار هايوارد فيلد بعد عام واحد من فوزها بسباق 400 متر حواجز برقم عالمي العام الماضي.

واحتلت بريتون ويلسون المركز الثاني بفارق 0.05 ثانية عن ماكلوفلين، وجاءت تاليثا ديجز بالمركز الثالث بزمن 49.93 ثانية.

وباتت ماكلوفلين تملك الفرصة للمنافسة في سباق 400 متر وسباق 400 متر حواجز في بطولة العالم في بودابست بالمجر والتي تنطلق في 19 أغسطس آب المقبل، إذا أرادت ذلك.

وقالت ماكلوفلين في مقابلة تلفزيونية في المضمار بعد مشاركة نادرة بهذا السباق “يضغط العظماء على أنفسهم دائما وكنت أريد أن أكون منهم، لذا قمت بالضغط على نفسي للخروج من منطقتي الآمنة، لذا أنا سعيدة بالوجود هنا”.

وفازت نيا علي، صاحبة الفضية الأولمبية، بسباق 100 متر حواجز بزمن 12.37 ثانية، بينما جاءت كيندرا هاريسون في المركز الثاني بعدما سجلت 12.42 ثانية.

وتفوقت نيكي هيلتز في سباق 1500 متر بعدما أنهت المسافة في أربع دقائق و3.10 ثانية، بينما جاءت أثينج مو، البطلة الأولمبية في سباق 800 متر وبطلة العالم، في المركز الثاني بعدما سجلت أربع دقائق و3.44 ثانية. وفاز ياريد نجوسي بنفس السباق في منافسات الرجال بزمن ثلاث دقائق و34.90 ثانية.

ولم تظهر أي علامات على الإرهاق على كريستيان كولمان وتقدم في تصفيات سباق 200 متر بعدما سجل 20.06 ثانية، وبعد يوم واحد من إنهاء نهائي سباق 100 متر في المركز الثاني.

وتختتم منافسات البطولة الأمريكية اليوم الأحد.