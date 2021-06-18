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ماكنزي: إيران تزود الحوثيين بالسلاح وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب

18 - يونيو - 2021
"كينيث ماكنزي" قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي

"كينيث ماكنزي" قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي

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صرح قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، الجمعة بأن “الحوثيين لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات”، وأنهم “يسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية”.

كما أكد أن “واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية”.

واتهم ماكنزي، إيران بأنها “غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد”.

وأضاف أن “إيران تزود الحوثيين بالسلاح وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب”.

والخميس، حمّل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ميليشيا الحوثي مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

وندد ليندركينغ بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار هجمات الحوثيين على المدنيين، مؤكداً أنه “لا حل عسكريا للصراع في اليمن”.

وأشار إلى أن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار يمثل ضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وبحث المبعوث الأميركي مع وزير الخارجية اليمني مستجدات عملية السلام في ظل استمرار تعنت الميليشيا الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي شهدها اليمن.

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