مالاوي.. ارتفاع عدد قتلى العاصفة فريدي إلى 190

أفادت الإدارة المعنية بمواجهة الكوارث في مالاوي الثلاثاء بارتفاع عدد قتلى العاصفة المدارية فريدي في البلاد إلى 190 بعدما كانت الإحصائية السابقة للضحايا تشير إلى 99 قتيلا.

وتُعد فريدي واحدة من أقوى العواصف التي تم تسجيلها على الإطلاق في نصف الكرة الأرضية الجنوبي وربما تمثل أطول إعصار مداري، وأسفرت عن مقتل العشرات وتسببت في دمار واسع ‭‬‬‬في مالاوي وموزامبيق بعد وصولها لليابسة للمرة الثانية مطلع الأسبوع.

وأوضحت إدارة مواجهة الكوارث بالبلاد أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء نتج عنه إصابة 584 شخصا فيما لا يزال 37 في عداد المفقودين.