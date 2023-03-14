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مالاوي.. ارتفاع عدد قتلى العاصفة فريدي إلى 190

منذ 39 دقيقة
علم مالاوي

علم مالاوي

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أفادت الإدارة المعنية بمواجهة الكوارث في مالاوي الثلاثاء بارتفاع عدد قتلى العاصفة المدارية فريدي في البلاد إلى 190 بعدما كانت الإحصائية السابقة للضحايا تشير إلى 99 قتيلا.

وتُعد فريدي واحدة من أقوى العواصف التي تم تسجيلها على الإطلاق في نصف الكرة الأرضية الجنوبي وربما تمثل أطول إعصار مداري، وأسفرت عن مقتل العشرات وتسببت في دمار واسع ‭‬‬‬في مالاوي وموزامبيق بعد وصولها لليابسة للمرة الثانية مطلع الأسبوع.

وأوضحت إدارة مواجهة الكوارث بالبلاد أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء نتج عنه إصابة 584 شخصا فيما لا يزال 37 في عداد المفقودين.

    المصدر :
  • رويترز

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