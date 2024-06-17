الأثنين 11 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مالاوي تشيع جثمان نائب الرئيس وسط احتجاجات بشأن سرعة الاستجابة للحادث

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

إحتشد مواطنون في مالاوي لتأبين نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وسط إجراءات أمنية مشددة، اليوم الاثنين، بعد يوم من خروج سكان المنطقة التي ينتمي إليها في احتجاجات على ما وصفوه ببطء استجابة الحكومة لحادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة نائب الرئيس وثمانية آخرين الأسبوع الماضي.

ووري تشيليما (51 عاما) الثرى في قريته نسيبى في منطقة نتشيو على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة ليلونجوي بلانتاير.

وانتقد محتجون بطء تحرك المسؤولين في إطلاق مهمة بحث وإنقاذ بعد الإعلان عن اختفاء الطائرة العسكرية. وأغلق محتجون مساء أمس الطريق أمام سيارات موكب الجنازة ورشقوها بالحجارة.

وحضر الرئيس لازاروس تشاكويرا مراسم الدفن اليوم الاثنين لكنه لم يلق كلمة. ودعا تشاكويرا إلى إجراء تحقيق مستقل في تحطم الطائرة وطريقة الاستجابة.

ودعا زعماء سياسيون ودينيون إلى التزام الهدوء.

وكان تشيليما زعيم حزب حركة التحول المتحدة. وانضم إلى تشاكويرا في تشكيل تحالف تونسي الحاكم واختير لمنصب نائب الرئيس حين حقق التحالف الفوز في انتخابات 2020.

لكن العلاقات بين الرجلين توترت مع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لعام 2025 التي كان من المتوقع أن ينافس فيها تشيليما الرئيس.

وأُلقي القبض على تشيليما عام 2022 بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع. وبرأته محكمة الشهر الماضي بعد أن قدم الادعاء إخطارا بحفظ القضية. ونفى تشيليما ارتكاب أي مخالفات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كندا تدافع عن إرسال سفينة إلى كوبا وتقول إن ذلك ضروري لردع روسيا
إسرائيليون يتظاهرون في القدس للمطالبة بانتخابات جديدة
وثيقة تؤكد.. الجيش والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

ريشار قيومجيان
قيومجيان: نحن ضد العدو الاسرائيلي وضد الحرب العبثية التي فتحها "حزب الله"
نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
آموس هوكستين المبعوث الأمريكي للطاقة
مهمّة أميركية طارئة.. هذا هدفها