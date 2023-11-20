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مالك سفينة "غالاكسي ليدر": جميع الاتصالات مفقودة مع طاقم السفينة

منذ 54 دقيقة
سفينة "غالاكسي ليدر"

سفينة "غالاكسي ليدر"

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كشف مالك سفينة “غالاكسي ليدر” التي استولى عليها الحوثيون، أمس الأحد 19\11\2023، أن عسكريين اعتلوا أسطح السفينة بطريقة غير قانونية بواسطة مروحية.

وأوضح أنهم فقدوا جميع الاتصالات مع طاقم السفينة، مشيراً إلى أنها محتجزة حالياً في ميناء الحديدة.

وقال إن احتجاز السفينة يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الملاحة.

وقبل ساعات، نشرت جماعة الحوثي مقطعا مصورا يظهر استخدام طائرة هليكوبتر في السيطرة على سفينة في البحر الأحمر أمس.

فيما كان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع قد أكد أن عمليات الحوثيين تستهدف فقط السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، وأنها ستستمر في تنفيذ عملياتها ضد إسرائيل حتى “يتوقف العدوان على قطاع غزة”.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد 19\11\2023، بأن السفينة “هاجمها الحوثيون بتوجيهات إيرانية”، مشيرا إلى أنها كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية وليس على متنها أي إسرائيليين.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت، أنها اقتادت سفينة “إسرائيلية” أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى ساحل الحديدة، مؤكدة أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون “أهدافا مشروعة لها”. وشدد متحدث عسكري حوثي في بيان على أن استهداف السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، سيستمر حتى يتوقف “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة.

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