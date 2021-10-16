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ماليزيا تتوعد غير الملقحين ضد كورونا بالحرمان من الامتيازات

16 - أكتوبر - 2021
كورونا في ماليزيا

كورونا في ماليزيا

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دعت الحكومة الماليزية مواطنيها لضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، متوعدة غير الملقحين بالحرمان من الامتيازات.

قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إن المواطنين غير الملقحين ضد كورونا سيفقدون قريبا جزء من امتيازاتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن “التطعيم ضد كورونا لا يعد إلزاميا بعد”.

ونقلت صحيفة “The Star” عن تصريح ليعقوب للصحفيين، اليوم السبت قوله أيضا: “ندعو الجميع إلى تلقي لقاح كورونا بأسرع ما يمكن”.

وأضاف: “وبالرغم من أن السلطات لا تخطط لتحويل التطعيم إلى إجراء إلزامي، من الممكن أن يفقد الأشخاص غير الملقحين العديد من امتيازاتهم”.

ودقق أنه لا يجوز بالنسبة للسكان غير الملقحين زيارة المطاعم والمساجد. وتابع: “لن يتمكنوا من السفر إلى مدن أخرى، بما في ذلك زيارة الأقارب خلال الأعياد الدينية الكبرى”.

وتجاوزت نسبة التطعيم ضد كورونا بين السكان البالغين في ماليزيا 90%، وبعد تحقيق هذه النسبة العالية ألغت السلطات الحظر المفروض على السفر بين ولايات البلاد، لكن بشرط تلقي جرعتين من لقاح كورونا. كما سمحت السلطات للسكان الملقحين بمغادرة البلاد.

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