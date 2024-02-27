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ماليزيا تتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الإمارات في يونيو

منذ 9 دقائق
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أعلن وزير التجارة الماليزي تنكو زافرول عبد العزيز أن بلاده تتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الإمارات بنهاية يونيو/ حزيران المقبل، مضيفا أن الاتفاق من شأنه تعزيز الاستثمار في ماليزيا عبر صناديق الثروة السيادية الإماراتية.

وبدأت الدولتان مفاوضاتهما حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة العام الماضي.

وقال الوزير الماليزي في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي “نحن في الجولة الأخيرة من المباحثات”.

وتأمل ماليزيا في جذب استثمارات إماراتية في قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي والمركبات الكهربائية والرقائق. ولدى شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية الثلاثة في أبوظبي، استثمارات بالفعل في ماليزيا.

ووقعت الإمارات سلسلة من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية في السنوات الماضية، منها اتفاقان مع الهند وإسرائيل.

وتتضمن الاتفاقات مزايا استثمارية وإلغاء للتعريفات الجمركية التقليدية على السلع والخدمات.

وقال تنكو زافرول إن الاتفاق التجاري قد يجعل ماليزيا مركزا للاستثمارات الإماراتية في آسيا.

وأضاف أنه لم يُحرز تقدم بعد فيما يتعلق باتفاق أكبر للتجارة الحرة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي الستة، ومنها الإمارات والسعودية.

وذكر أن بلاده تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة، لكنه أشار إلى تباطؤ التقدم المحرز في اتفاق تقوده الولايات المتحدة بخصوص منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري هذا العام “لست متفائلا للغاية إذا جاء ترامب”، مشيرا إلى تخلي الولايات المتحدة عن اتفاق تجاري آخر في المحيط الهادي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

    المصدر :
  • رويترز

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