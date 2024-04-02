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ماليزيا تحقق في صلة مسلح اعتقلته في كوالالمبور بعصابة إجرامية إسرائيلية

منذ 21 دقيقة
المفتش العام للشرطة، الماليزية رضاء الدين حسين

المفتش العام للشرطة، الماليزية رضاء الدين حسين

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أعلن مدير الشرطة الماليزية اليوم الثلاثاء أنه تتم دراسة تقارير تفيد بأن مسلحا اعتُقل في كوالالمبور الأسبوع الماضي له صلات بعصابة إجرامية إسرائيلية وسط تحقيق آخذ في الاتساع.

وكشف المفتش العام للشرطة، رضاء الدين حسين، هوية المشتبه به وهو شالوم أفيتان (36 عاما) والذي ألقي القبض عليه في أحد فنادق كوالالمبور في 27 مارس /آذار وبحوزته ستة مسدسات و200 رصاصة، وقال إن الشرطة تبحث عن مزيد من المشتبه بهم للمساعدة في التحقيق.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن وسائل إعلام عبرية يوم السبت قولها إن أفيتان عضو في عصابة إجرامية إسرائيلية كان في طريقه لاغتيال عضو من عصابة إجرامية منافسة.

وأكد رضاء الدين أن أفيتان قال للسلطات الماليزية إنه موجود في البلاد لمطاردة مواطن إسرائيلي آخر، لكن رضاء الدين أوضح أن الشرطة ما زالت متشككة في الأمر ولا تستبعد احتمال أن يكون لدى المشتبه به خطط أخرى.

وأردف قائلا للصحفيين “نسعى لتحديد الدافع… ونتساءل لماذا يبحث عن شخص واحد بست مسدسات”.

وستتهم السلطات أفيتان المحتجز حتى السابع من أبريل نيسان بالاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، وهي تهمة قد تشمل عقوباتها الجلد أو السجن مدى الحياة أو الإعدام.

وقال رضاء الدين إن ماليزيا تعمل على تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود عقب اعتقال أشخاص آخرين في ظل انتقادات البلاد لتصرفات إسرائيل في حرب غزة. وليس هناك علاقات دبلوماسية بين ماليزيا وإسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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