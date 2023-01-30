مالي: الخيار العسكري مع إيران مطروح اذا فشل الدبلوماسي

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، رويبرت مالي، أن بلاده لن تتردد باتخاذ أي خطوة لوقف سلوك إيران العدواني إذا فشل الحوار.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية أن الخيار العسكري مع إيران مطروح إذا فشل المسار الدبلوماسي.

كما قال إن إيران قريبة من امتلاك ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الأحد 29\1\2023، أن إيران رفضت المعروض بشأن العودة للاتفاق النووي، مضيفاً أن واشنطن لا تزال ترى أن الدبلوماسية الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع الملف النووي الإيراني.

وشدد على أن الرئيس الأميركي أكد تصميمه على ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، موضحا أن كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي.

وكان بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين قد حذروا قبل أيام من الملف النووي الإيراني وقدموا آراء مختلفة في هذا الصدد قائلين إن الجهود يجب أن تستمر لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وتعثرت المحادثات التي بدأتها إدارة بايدن في أبريل 2021 للعودة إلى الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في سبتمبر الماضي.

وبعد هذا الفشل، تم قمع الاحتجاجات التي بدأت في إيران بوحشية من قبل النظام الإيراني، مما أدى إلى مزيد من العزلة لنظام الملالي.